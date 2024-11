Stand: 29.11.2024 12:39 Uhr Erster Kältetoter in Hannover? Mann stirbt im Krankenhaus

Ein 61-jähriger Obdachloser ist möglicherweise der erste Kältetote in diesem Winter in Hannover. Die genaue Todesursache kenne man zwar nicht, da die Leiche nicht obduziert wurde, die Kälte könnte jedoch eine Rolle gespielt haben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem NDR in Niedersachsen. Der Mann wurde demnach bereits am 21. November von einem Bekannten hinter dem Hauptbahnhof gefunden. Er wurde mit durchnässter Kleidung in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Nach Informationen des Straßenmagazins "Asphalt" war der Verstorbene ein in Hannover gestrandeter Wanderarbeiter. Der Mann wäre der zweite Kältetote in diesem Jahr - bereits im Januar war ein 51-jähriger Rollstuhlfahrer verstorben.

