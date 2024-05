Stand: 31.05.2024 11:53 Uhr Erst Verfolgungsfahrt mit Tempo 130, dann Gefängnis für 38-Jährigen

Zivilfahnder haben am Donnerstagabend in Hannover zwei Männer festgenommen. Die beiden waren an einer Ampel aufgefallen, weil der Beifahrer sich aus dem Fenster gelehnt und geschrien hatte, teilte die Polizei mit. Außerdem spritzte er mit einer Bierdose herum und zeigte anderen Verkehrsteilnehmern den Mittelfinger. Anschließend beschleunigte der 38-jährige Fahrer stark, missachtete eine rote Ampel und fuhr mit 130 Stundenkilometern in Richtung Empelde. Nach einer Verfolgungsfahrt stoppten die Zivilfahnder den Wagen. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 38-Jährige keinen Führerschein besitzt und mit drei Haftbefehlen gesucht wird. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz müsse er noch eine Restfreiheitsstrafe von 271 Tagen zu verbüßen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht. Auch der 30-jährige Beifahrer muss sich verantworten, da er als Halter des Fahrzeugs seinen führerscheinlosen Kumpel fahren ließ.

