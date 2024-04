Stand: 07.04.2024 18:10 Uhr Hannover: Verfolgungsjagd mit Tempo 140 endet mit Unfall

Ein Autofahrer ist am Samstag mit rund 140 Stundenkilometern in Hannover vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden bei der Flucht vier Menschen leicht verletzt. Der Fahrer sei anschließend zu Fuß geflohen. Zuvor hatte eine Zivilstreife vergeblich versucht, das Fahrzeug zu stoppen. Auf der Flucht stieß das Auto auf dem Westschnellweg dann mit einem anderen Fahrzeug zusammen, beide Pkw-Insassen wurden verletzt. Ein weiteres Auto musste, um eine Kollision zu vermeiden, so stark abbremsen, dass die Fahrerin und die Beifahrerin ebenfalls leicht verletzt wurden. Bei dem Unfallfahrer soll es sich laut Polizei um einen Minderjährigen ohne Führerschein handeln. Der 18 Jahre alten Mitfahrer wurde von der Polizei gestellt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 8.000 Euro.

