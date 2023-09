Stand: 05.09.2023 17:59 Uhr Ermittlungen wegen Doktortitel von Rakicky eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat die Ermittlungen gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Jozef Rakicky wegen dessen Doktortitel eingestellt. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag dem NDR Niedersachsen. Die Behörde hatte geprüft, ob strafrechtliche Verstöße beim Führen eines akademischen Doktortitels vorlagen. Gegen Rakicky war anonym Anzeige erstattet worden. Der Mediziner hatte in den 1980er-Jahren in der damaligen Tschechoslowakei studiert. Die Abschlüsse "MUDr." und "PhDr." darf er führen, aber nicht mit "Dr." abkürzen. Unter anderem auf der Internetseite der AfD-Niedersachsen war er zwischenzeitlich als "Dr. Dr." bezeichnet worden. Die Landtagsfraktion hatte darauf verwiesen, dass es sich um sprachliche Ungenauigkeiten gehandelt habe und Rakicky keine Verantwortung dafür trage.

