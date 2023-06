Doktortitel missbraucht? Polizei ermittelt im Fall Rakicky Stand: 07.06.2023 15:50 Uhr Die Polizei ermittelt jetzt doch gegen den niedersächsischen AfD-Landtagsabgeordneten Jozef Rakicky. Er steht im Verdacht, zwei Doktortitel zu unrecht geführt zu haben. Es liegt eine Anzeige vor.

Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt dem NDR in Niedersachsen sagte, ist die Anzeige anonym eingegangen. Darin gehe es um das Führen eines akademischen Doktortitels, so der Sprecher. Man prüfe, ob strafrechtliche Verstöße vorliegen. Detaillierter wollte sich der Beamte gegenüber dem NDR nicht äußern.

Dem NDR liegen entsprechende Dokumente vor

Rakicky, der in den 1980er Jahren in der damaligen Tschechoslowakei studiert hat, darf die Zusätze "MUDr." und "PhDr." führen, diese aber nicht mit "Dr." abkürzen. Unterlagen, die dem NDR in Niedersachsen vorliegen, legen aber nahe, das er die Titel unrechtmäßig abgekürzt hat. Auf den Unterlagen - unter anderem Datenschutzformulare, Verschwiegenheitserklärungen der AfD und ein Mietvertrag - ist dem Namen ein "Dr. Dr." vorangestellt. Der Doktortitel ist handschriftlich eingetragen, ein Dokument ist mit einem Stempel mit "Dr." versehen. Alle dem NDR vorliegenden Dokumente wurden offenbar von Rakicky unterschrieben.

Rakicky weist Vorwürfe zurück

Der AfD-Politiker und Chefarzt für Neurologie in einer Klinik in Helmstedt ließ die Vorwürfe über seine Anwälte zurückweisen. Die Anwaltskanzlei des 67-Jährigen teilte mit, ihrem Klienten sei nichts davon bekannt. Wenn überhaupt, sei das alles unwissentlich erfolgt. Rakicky habe niemanden täuschen wollen.

"Dr. Dr." auf AfD-Homepage, Pressemitteilung und "Linkedin"-Profil

Der NDR in Niedersachsen war zunächst auf der Homepage der Niedersachsen-AfD auf die beiden akademischen Grade vor Rakickys Namen aufmerksam geworden. Dann tauchten Pressemitteilungen der Landtagsfraktion auf, auf denen die Doktortitel verzeichnet sind. Die Landtagsfraktion ließ verlauten, dass es sich um sprachliche Ungenauigkeiten gehandelt habe und Rakicky keine Verantwortung trage. Auf dem Online-Portal "Linkedin" hatte Rakicky sich offenbar ebenfalls mit beiden Graden angemeldet. Inzwischen ist das Profil gelöscht.

