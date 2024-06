Stand: 12.06.2024 08:16 Uhr Ermittlungen gegen Mutter nach Tod von Zweijährigem in Weser

Nach dem Tod eines zweijährigen Jungen in der Weser bei Bodenwerder (Landkreis Holzminden) ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt wegen fahrlässiger Tötung. Im Fokus stehe dabei die Mutter des Kinder, das im April in der Weser ertrunken ist. Direkt nach dem Unglück hatte die Behörde noch keinen Verdacht gegen bestimmte Personen. Nun hat die Staatsanwaltschaft hat Hinweise darauf, dass die Mutter ihre Aufsichtspflicht verletzt haben könnte, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage des NDR Niedersachsen. Der Kinderwagen habe weiter entfernt von der Stelle gestanden, an der das Kind ins Wasser gefallen war. Entweder war die Mutter mit dem Sohn spazieren und hat dabei nicht aufgepasst oder der Junge war sogar allein am Ufer unterwegs, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Weitere Informationen Zwei Jahre altes Kind fällt bei Bodenwerder in Weser und stirbt Notärzte versuchten vergeblich, den Zweijährigen wiederzubeleben. Warum das Kind in den Fluss gefallen ist, ist unklar. (10.04.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.06.2024 | 08:30 Uhr