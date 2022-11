Stand: 23.11.2022 16:04 Uhr Ermittlungen gegen 15-Jährige wegen versuchten Totschlags

In Barsinghausen (Region Hannover) soll eine Jugendliche versucht haben, ein 14-jähriges Mädchen von einem Parkdeck in die Tiefe zu stürzen. Laut Polizei wird gegen die 15-Jährige wegen versuchten Totschlags ermittelt. Die Verdächtige soll mit einer gleichaltrigen Komplizin in dem Parkhaus am Bahnhof zunächst auf das Mädchen eingeprügelt haben. Dabei geriet die 14-Jährige an ein Geländer. Die mutmaßliche Haupttäterin versuchte dann, ihr Opfer fünf Meter in die Tiefe zu stoßen. Das Mädchen konnte entkommen und sich verstecken. Daraufhin gaben sich die beiden 15-Jährigen gegenüber einem Passanten als Schwestern der 14-Jährigen aus. Auf diese Weise fanden sie ihr Opfer wieder, schlugen erneut zu und raubten dem Mädchen das Handy. Die Ermittler suchen nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05105) 52 30 entgegengenommen. Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich die Tat bereits Ende Oktober.

