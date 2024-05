Stand: 15.05.2024 09:03 Uhr Entwarnung nach Brief mit unbekannter Flüssigkeit bei Bundeswehr

Nach einem Vorfall mit einer unbekannten Flüssigkeit in einem Büro der Bundeswehr in Celle kann die Polizei Entwarnung geben. Demnach haben Fachleute des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen keinen Hinweis auf einen gefährlichen oder giftigen Stoff gefunden. Am Montag war ein Brief mit der Substanz in dem Karriereberatungsbüro geöffnet worden. Einem Mitarbeiter lief die Flüssigkeit laut Polizei über die Hand. Beim Abwaschen kam es den Angaben zufolge zu einer chemischen Reaktion. Der Mann blieb zwar unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wer hinter dem Brief steckt, soll nun weiter ermittelt werden. Derzeit geht die Polizei aber nicht von einem Anschlag auf die Bundeswehr aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.05.2024 | 13:30 Uhr