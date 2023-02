Energiesparen: "Alleingang" von Celle stößt auf Kritik Stand: 01.02.2023 12:10 Uhr Die Stadt Celle will künftig etwas weniger Energie sparen als bisher: In Sporthallen soll es wieder warmes Wasser geben, das Lichtkunstmuseum soll wieder leuchten, das Badeland wieder komplett öffnen - und wärmer werden.

Celle habe vor mehreren Monaten mehr als 30 Energiesparmaßnahmen ergriffen - und damit sehr viel mehr getan als andere Kommunen, sagte Oberbürgermeister (OB) Jörg Nigge (CDU) im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. Nun sollen die Maßnahmen, die sich für Bürgerinnen und Bürger am meisten bemerkbar gemacht hätten, zurückgefahren werden. Nigge betonte, dass aber auch weiterhin viele Energiesparmaßnahmen in der Stadt bestehen blieben. In einer Pressemitteilung hatte der OB am Dienstag erklärt, dass es nicht länger einzusehen sei, dass überschüssige grüne Windenergie gerade billig ins Ausland verkauft werde, während die Einwohner Einschnitte hinnehmen müssten.

Videos 2 Min Celle beendet Energie-Sparmaßnahmen Celle ist Lichtkunststadt - als erste Stadt im Norden schaltet sie wieder Lichter ein. Auch Schwimmbäder werden wieder beheizt. 2 Min

Umweltministerium spricht von "Alleingang" des Oberbürgermeisters

Kritik an dem Schritt kommt vom niedersächsischen Umweltministerium. Dort war von einem "Alleingang" des Oberbürgermeisters die Rede. "Die Energiekrise ist genauso wenig vorbei wie die Klimakrise", hieß es. Eine Rückkehr zu Energieverschwendung sei das "völlig falsche Signal". Auch der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund erklärte, dass Energiesparmaßnahmen nicht vorschnell zurückgenommen werden dürften, nur weil das Land gut durch den Winter gekommen sei.

OB Nigge: Celle hält die Energiesparverordnung ein

OB Nigge wies jedoch darauf hin, dass Celle weiterhin alle Verordnungen zum Energiesparen einhalte. Es werde ganz genau geprüft, dass die Stadt nicht gegen Recht und Gesetz verstoße, sagte Nigge. Es würden lediglich zusätzlich getroffene Maßnahmen zurückgefahren. Auch in punkto Klimawandel sei die Stadt "auf dem besten Weg". Celle wolle in den kommenden sechs bis acht Jahren mit allen öffentlichen Gebäuden autark werden und einen Überschuss an Strom produzieren. Bis Ende vergangenen Jahres habe die Stadt bereits 40 Prozent Strom eingespart.

Schwimmbäder im Landkreis Vechta: Wassertemperatur wird erhöht

Vergangene Woche hatte auch die Kreisverwaltung Vechta entschieden, die Temperatur in Schwimmbädern nicht länger abzusenken. Der Landkreis hatte den Schritt damit begründet, dass vor allem Kinder und ältere Menschen Probleme mit der Wassertemperatur von 26 Grad gehabt hätten. Es seien weniger Menschen zu Schwimmkursen erschienen. Ab Februar soll die Wassertemperatur wieder bei 28 Grad liegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 31.01.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiekrise