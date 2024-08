Stand: 17.08.2024 12:44 Uhr Endspurt für Maschseefest: Veranstalter schon jetzt zufrieden

Deutschlands größte See-Party, das Maschseefest in Hannover, geht ins letzte Wochenende. Am Samstagnachmittag erwartet die Besucher noch ein Highlight: Beim großen Entenrennen werden 5.000 dekorierte Plasitkenten für den guten Zweck um die Wette schwimmen - angefeuert vom Publikum, das auf Gewinne hofft. Am Sonntag endet das Fest nach 19 Tagen. Der Veranstalter zieht schon jetzt eine positive Bilanz. Die Besucherzahl des verregneten Vorjahres konnte bereits übertroffen werden, so Hans Christian Nolte. "Das poliert nicht nur das Image der Stadt Hannover auf, sondern das des ganzen Landes Niedersachsen." Der Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH hofft, dass bis Sonntagabend die Zwei-Millionen-Besucher-Marke geknackt ist. Die Polizei zieht ebenfalls eine positive Bilanz. Trotz der höheren Besucherzahlen habe es nicht mehr Einsätze als im vergangenen Jahr gegeben.

