Viel los am See: Mehr als zwei Millionen Gäste beim Maschseefest

Nach 19 Tagen geht das Maschseefest in Hannover am Sonntag zu Ende. Knapp 2,2 Millionen Gäste haben in diesem Jahr Deutschlands größte See-Party besucht, wie der Veranstalter am Sonntagmittag auf einer Pressekonferenz mitteilte. Damit wurde die Besucherzahl des verregneten Vorjahres deutlich übertroffen: 2023 wurden 1,7 Millionen Besucherinnen und Besucher gezählt. Durchschnittlich siebeneinhalb Sonnenstunden sollen es in diesem Jahr gewesen sein. "Schöner hätte die Verlängerung der niedersächsischen Sommerferien nicht ausfallen können", sagte Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH. Für den 62-Jährigen war es das letzte Jahr als Chef des Maschseefests. Ab dem kommenden Jahr übernimmt sein langjähriger Mitarbeiter Andre Lawiszus. Die Polizei zieht ebenfalls eine positive Bilanz: Trotz der höheren Besucherzahlen habe es nicht mehr Einsätze als im vergangenen Jahr gegeben.

