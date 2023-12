Stand: 20.12.2023 21:51 Uhr Eine Woche altes Zebra-Fohlen entdeckt sein neues Zuhause

Eine Woche nach seiner Geburt hat ein junges Steppenzebra-Fohlen erstmals sein Gehege im Zoo Hannover erkundet. Der kleine, noch namenlose Hengst zeige sich bereits Besucherinnen und Besuchern, sagte eine Zoosprecherin am Mittwoch. Demnach läuft er noch dicht an der Seite seiner Mutter. Denn wenn ein Zebrafohlen geboren wird, schirme die Mutter das Jungtier zunächst von anderen Herdenmitgliedern ab. In den nächsten Tagen soll das kleine Zebra stundenweise und je nach Wetterlage ins Freie. Zu entdecken gibt es für den am 13. Dezember geborenen Vierbeiner noch viel. Das Gehege teilen sich die Steppenzebras mit Thomsongazellen, Impalas und Elenantilopen.

