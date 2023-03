Stand: 14.03.2023 21:40 Uhr Eine Tote, 13 Verletzte: Busfahrer zu Bewährungsstrafe verurteilt

Nach einem schweren Unfall in Langenhagen (Region Hannover) hat das Amtsgericht Hannover einen Busfahrer zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt. Der entsprechende Strafbefehl gegen den 46-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in 14 Fällen sei rechtskräftig, teilte das Gericht am Dienstag mit. Bei dem Unfall im August 2021 waren eine 29-Jährige gestorben und 13 Fahrgäste verletzt worden. Neben der Bewährungsstrafe verhängte das Gericht auch eine Fahrerlaubnissperre von zwei Jahren gegen den 46-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, die Vorfahrt eines Sattelzuges missachtet zu haben, woraufhin es zu der Kollision kam.

