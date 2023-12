Ehemaliger Hildesheimer Weihbischof zu Hause attackiert Stand: 17.12.2023 16:51 Uhr Der ehemalige Hildesheimer Weihbischof Nikolaus Schwerdtfeger ist am Samstag in seinem Wohnort in Laatzen (Region Hannover) angegriffen und schwer verletzt worden. Der Täter ist flüchtig.

Der 75-jährige Schwerdtfeger werde auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt, sagte ein Sprecher des Bistums am Sonntag. Er sei ansprechbar und ihm gehe es "den Umständen entsprechend" gut. Am Samstagabend war es laut Polizei zu einem Streit vor oder in der Wohnung des Geistlichen gekommen. Weitere Details wollte die Polizei am Sonntag aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) über den Vorfall berichtet.

Weihbischof beschimpft und geschlagen

Die HAZ zitiert in ihrem Bericht aus einem Gespräch mit Schwerdtfeger, in dem er sagte, dass ein Mann als Bittsteller bei ihm geklingelt habe. Der Mann habe Schwerdtfeger anschließend beschimpft und heftig ins Gesicht geschlagen, wie die Zeitung weiter berichtet. Dabei sei der 75-Jährige gestürzt, habe sich zwei Rippen gebrochen und sei an der Lunge verletzt worden. Auch eine Wunde im Gesicht habe genäht werden müssen.

Nikolaus Schwerdtfeger war 28 Jahre lang Weihbischof

"Wir sind alle sehr betroffen", sagte ein Bistums-Sprecher dem NDR Niedersachsen. Sicherlich gebe es viele Menschen, die für Schwerdtfeger beten. Der 75-Jährige war 28 Jahre Weihbischof im Bistum Hildesheim.

