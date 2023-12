Nach Attacke gegen ehemaligen Weihbischof: Polizei sucht Täter Stand: 18.12.2023 17:34 Uhr Der ehemalige Hildesheimer Weihbischof Nikolaus Schwerdtfeger ist am Samstag in seinem Wohnort in Laatzen (Region Hannover) angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Inzwischen ist der 75-Jährige auf dem Weg der Besserung, wie das katholische Bistum am Montag mitteilte. Schwerdtfeger sei von der Intensiv- auf eine Normalstation verlegt worden. Er konnte laut Polizei mittlerweile zu dem Vorfall befragt werden. Am Samstagabend war es demnach zu einem Streit vor oder in der Wohnung des Geistlichen gekommen. Ein bislang unbekannter Mann soll an der Haustür des 75-Jährigen geklingelt und um Geld gebeten haben. Als Schwerdtfeger dies jedoch verweigerte, habe der Mann ihm ins Gesicht geschlagen, woraufhin der ehemalige Weihbischof gestürzt sei. Bei der Auseinandersetzung erlitt Schwerdtfeger schwere Verletzungen.

Schwerdtfeger erlitt Rippenbrüche

Wie die Polizei mitteilte, brach sich der 75-Jährige bei der Attacke zwei Rippen. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) über den Vorfall berichtet. Nach Informationen der HAZ wurde Schwerdtfeger zudem an der Lunge verletzt und eine Wunde im Gesicht habe genäht werden müssen. Die Verletzungen seien potenziell lebensbedrohlich gewesen, sagte ein Polizei-Sprecher.

Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei ereignete sich die Tat am Samstag gegen 20.15 Uhr in der Eichstraße. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden. Nach Polizeiangaben wird wegen Verdachts auf Körperverletzung ermittelt. Der Hintergrund der Gewalttat sei unklar. Ob der Angreifer Beute gemacht hat, werde noch ermittelt. Am Montag sicherte der Kriminaldauerdienst Spuren am Tatort. Wie die Katholische Pfarrgemeinde St. Oliver auf ihrer Homepage mitteilte, soll es sich bei dem Angreifer um einen "Hausierer" gehandelt haben.

Besuch von Bischof in Weihbischof im Krankenhaus

Nach Angaben des katholischen Bistums besuchten Bischof Heiner Wilmer und Weihbischof Heinz-Günter Bongartz den 75-Jährigen am Sonntag im Krankenhaus. "Wir wünschen ihm eine möglichst baldige Genesung und beten für ihn", sagte Wilmer nach dem Besuch. Die Anteilnahme der Menschen im Bistum sei groß, sagte ein Sprecher. Schwerdtfeger war 28 Jahre Weihbischof im Bistum Hildesheim.

