E-Sports auf Agritechnica: Gamer zocken "Farming Simulator 22" Stand: 17.11.2023 20:52 Uhr Ernten, Ballen pressen, ab in die Scheune. Auf der Agritechnica stehen die Motoren zwar eher still, nicht jedoch auf den E-Sports-Monitoren: Dort wird das Spiel "Farming Simulator 22" gespielt.

In der E-Sports-Liga "Farming Simulator League" traten am Freitag zunächst elf Teams gegeneinander an. Am Samstag setzen sie ihre virtuelle Ernte im Finale fort. Es geht um 15.000 Euro Preisgeld. Wer sich das anschauen möchte, kann dies ab 10 Uhr vor Ort tun oder die Begegnungen live auf der Streaming-Plattform Twitch verfolgen. Ziel des Wettbewerbs ist es, durch eine möglichst effektive, reibungslose Ernte - also durch Dreschen des Korns bis zum Ballen abladen in der Scheune - am Ende möglichst viele Punkte einzufahren. Gespielt wird in Dreierteams und jeweils zehn Minuten. Welche Fahrzeuge genutzt werden, entscheiden die Teilnehmenden vorher oder während des Turniers.

Auch Landmaschinen-Hersteller stellen Teams

Jendrik Kluge und seine Teamkameraden gehören zu den Stars der Szene. Sie sind sogar Weltmeister in dem Landwirtschaftsspiel, das die deutschsprachige Szene nur "LS" nennt - als Abkürzung für "Landwirtschafts-Simulator", der deutschen Übersetzung des internationalen Spieltitels. Kluge selbst gilt als einer der besten Spieler der Welt. "Ich tue mich damit immer schwer, aber das muss ja fast so sein", sagt er. Gesponsert wird er von einem Dünger- und Pflanzenschutzmittel-Produzenten, der auch Hauptsponsor der Liga ist. Auch Traktor-Hersteller haben eigene Teams, die antreten. Vom Sponsoring leben, kann Kluge nicht: "Einen Nebenjob kann das aber schon einmal ersetzen", erklärt er.

E-Sports-Liga: Von Agritechnica zur Weltmeisterschaft

Das in der Branche beliebte Computerspiel wird in der Liga bereits in der fünften Saison gespielt. Deutschlandweit soll es rund zweieinhalb Millionen Spielerinnen und Spieler geben. Der erste Wettbewerb fand im Juli auf der Veranstaltung FarmCon statt. Auf der Agritechnica sammeln die Teams Punkte für die Liga, aber auch für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft