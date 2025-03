Stand: 18.03.2025 08:07 Uhr E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Stadthagen schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein E-Scooter-Fahrer in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen mit einem Hubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover, teilte die Polizei mit. Laut einer Sprecherin schwebt der junge Mann aber nicht in Lebensgefahr. Er hatte den Angaben zufolge am Montagnachmittag eine Straße in Stadthagen gekreuzt, als er mit dem Auto eines 31-Jährigen zusammenstieß.

