Stand: 25.07.2024 16:41 Uhr Drohschreiben an Godshorner Ex-Pastor: Ermittlungen eingestellt

Die Ermittlungen gegen den Verfasser eines Drohschreiben an Ex-Pastor Falk Wook aus Godshorn (Region Hannover) sind eingestellt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hannover am Donnerstag mit. Nach Einschätzung der Ermittler stellen die Äußerungen "nach eingehender rechtlicher Prüfung noch keine strafbare Handlung im Sinne einer Bedrohung oder Beleidigung" dar. Der frühere evangelische Pastor Falk Wook hatte im April in seinem Briefkasten ein Flugblatt des "Bündnis für gute Nachbarschaft" gefunden. Der Theologe setzt sich im Bündnis für Demokratie und gegen Rechtsextremismus ein. Auf dem Flugblatt stand in Handschrift, dass Wook früher oder später für das "dumme Gedankengut" des Bündnisses zur Verantwortung gezogen werde. Der Ex-Pastor erstattete daraufhin Anzeige.

