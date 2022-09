Stand: 27.09.2022 08:06 Uhr Drohnen über Gefängnissen: Niedersachsen kauft Alarmsysteme

Niedersachsen schafft für drei Gefängnisse Drohnen-Alarmsysteme an. Diese sollen das Personal warnen, wenn eine Drohne unerlaubt in den Luftraum der Justizvollzugsanstalt (JVA) eindringt. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf das Justizministerium. Der Luftraum über Gefängnissen ist eigentlich eine Sperrzone. Dennoch haben JVAs in Niedersachsen im vergangenen Jahr 18 Vorfälle registriert, bei denen eine Drohne über sie hinweggeflogen ist. Mithilfe der Drohnen soll unter anderem versucht worden sein, Drogen und Handys in die Gefängnisse zu schmuggeln. Wer dabei erwischt wird, mit einer Drohne über ein Gefängnis zu fliegen, riskiert ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro.

