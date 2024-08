Stand: 21.08.2024 10:55 Uhr Drogeriemarktkette lobt Olympia-Prämien aus

Die Drogeriemarktkette Rossmann aus Burgwedel (Region Hannover) will zusätzliche Prämien für Olympia-Gewinnerinnen und -Gewinner bereitstellen. Bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles solle Extra-Geld für Gold, Silber und Bronze an deutsche Athleten ausgeschüttet werden, teilte das Unternehmen mit. Für einen ersten Platz soll es demnach 20.000 Euro geben, für einen zweiten 15.000 Euro und für Rang Drei 10.000 Euro. Die Summen seien angelehnt an die Ausschüttungen der Deutschen Sporthilfe, so das Unternehmen. Mit einem "entscheidenden Unterschied": Wenn ein Sportler oder eine Sportlerin zwei Medaillen gewinne, bekomme er oder sie auch zwei Mal die Prämie. Mannschaften erhalten laut Rossmann pauschal 100.000 Euro pro Medaille. Zuvor hatten mehrere deutsche Athletinnen und Athleten die bestehenden Prämien in Deutschland als zu niedrig kritisiert.

