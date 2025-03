Stand: 28.03.2025 17:13 Uhr Drogenbande gewarnt? Prozess gegen Staatsanwalt startet im April

Der Korruptionsprozess gegen einen Staatsanwalt aus Hannover startet am 23. April. Das teilte ein Sprecher des Landgerichts Hannover mit. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet. Yashar G. soll eine international agierende Drogenbande mit Informationen versorgt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall, Verletzung des Dienstgeheimnisses und Strafvereitelung im Amt vor. G. ist in insgesamt 14 Fällen angeklagt. Er bestreitet die Vorwürfe. Der Verteidiger sagte, sein Mandant wolle sich im Gericht äußern, wie die HAZ weiter berichtet. Angeklagt ist zudem ein weiterer Mann wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur Bestechung. Er soll in zwölf Fällen als Mittelsmann fungiert und Informationen des 39-Jährigen weitergegeben haben.

