Diesellok brennt - Zugverkehr eingeschränkt

Eine Diesellok brennt seit dem Vormittag 200 Meter vor dem Bahnhof Dollbergen bei Uetze (Region Hannover). Einem Sprecher der Bundespolizei zufolge soll die Lok beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in voller Ausdehnung gebrannt haben. Es handele sich um einen Schwelbrand, die Ursache sei unklar. Eine Straftat schließe man aber aktuell aus. Die Löscharbeiten an dem mit Kies beladenen Güterzug dauern an.

Keine Züge zwischen Hannover und Wolfsburg

Die Zugstrecke zwischen Hannover und Wolfsburg sei in beide Richtungen gesperrt worden, teilte die Deutsche Bahn mit. Die Feuerwehrleute müssten die Gleise überqueren können. Damit die Einsatzkräfte mit den Löschmaßnahmen beginnen konnten, habe zudem die Oberleitung der Bahntrasse geerdet werden müssen. Im Fernverkehr zwischen Hannover und Berlin verspäten sich die Züge laut Deutscher Bahn aktuell um 30 Minuten.

