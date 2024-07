Stand: 12.07.2024 08:54 Uhr Defekter Fahrstuhl sorgt für Ärger in Bad Nenndorf

In Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) sorgt ein defekter Fahrstuhl für Ärger. Vor zweieinhalb Monaten hatte Starkregen den Fahrstuhlschacht geflutet, seitdem ist der Aufzug außer Betrieb. Nach Angaben des Seniorenbeirates ist das besonders für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen ein Problem. Denn der Fahrstuhl verbindet einen Parkplatz mit der höher gelegenen Fußgängerzone. Wer aus Gesundheitsgründen die Treppe neben dem Aufzug nicht benutzen könne, müsse einen 300 Meter langen Umweg nehmen, der bergauf führt, sagte ein Sprecher. Seinen Angaben nach war der Fahrstuhl bereits im Winter mehrere Wochen defekt. Die Stadt will nun den Druck auf den Supermarkt erhöhen, dem der Fahrstuhl gehört. Stadtdirektor Mike Schmidt (CDU) hat angekündigt, bei der verantwortlichen Privatfirma zu intervenieren. Sie sei vertraglich verpflichtet, den Fahrstuhl zu warten, so Schmidt. Es sei nicht hinnehmbar, dass dieser über Wochen nicht funktioniere.

