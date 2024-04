Wasser im Bahnhofstunnel in Verden - auch Fahrstühle gestört Stand: 09.04.2024 12:58 Uhr Der Bahnhofstunnel in Verden steht unter Wasser – und das bereits seit Monaten. Grund ist ein starker Anstieg des Grundwassers. Die Bahn setzt auf Pumpen.

Die Bahn hat Matten ausgelegt, damit Reisende nicht durch das Wasser waten müssen. Im Verdener Bahnhof sind zudem alle Fahrstühle ausgefallen, weil überall Wasser in den Schächten mit den Motoren steht. Deshalb konnten die Fahrstühle bisher nicht repariert werden, teilte eine Bahnsprecherin auf NDR Anfrage mit. Die bestellten Fahrstuhl-Ersatzteile sollen spätestens übernächste Woche geliefert und eingebaut werden.

Aufzüge sollen Ende April wieder in Betrieb gehen

Für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte, die auf den Fahrstuhl angewiesen sind, gibt es einen kostenlosen Taxenverkehr zu einem anderen Bahnhof. Bei Fragen können sich Reisende an einen Bahnmitarbeiter wenden, der tagsüber vor Ort ist und eine rote Warnweste trägt.

Zugverkehr in Verden ist nicht eingeschränkt

Grund für das einströmende Wasser ist der hohe Grundwasserstand, der durch die starken Regenfälle der vergangenen Monate verursacht wurde. Die Bahn will das seit Januar bestehende Problem mit Pumpen in den Griff bekommen. Zudem wurde der Boden punktuell verpresst, um das weitere Eindringen des Wassers zu verhindern. Bauliche Veränderungen am Tunnel seien nicht geplant, so die Bahn.

