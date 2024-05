Dachzelter-Community trifft sich auf Campingplatz bei Hameln Stand: 23.05.2024 21:55 Uhr Dachzelt-Fans aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland treffen sich an diesem Wochenende in Hameln. Auf einem Campingplatz im Ortsteil Halvestorf werden mehr als 1.500 Gäste erwartet.

von Wilhelm Purk

Dort gibt es Workshops, Vorträge und auch eine kleine Ausstellung für Dachzelte und Zubehör, wie die Veranstalter von "Dachzeltnomaden" auf ihrer Homepage mitteilen. Für Melanie Schulz aus Hannover kommt ein Zelten am Boden nicht mehr in Frage. Mit Regen komme man auf dem Autodach einfach viel besser zurecht, sagt sie. Wenn man auf Reisen sei, klappe man das nasse Zelt einfach am Morgen zusammen und am Abend wieder auf. Dann könne es immer noch trocknen. Wer am Boden zelte, habe immer mit Dreck und Feuchtigkeit zu tun, so die Hannoveranerin.

Zelt ist in wenigen Minuten aufgebaut

Im verschlossenen Zustand sieht das Zelt auf dem Autodach eher aus wie eine überdimensionierte Skibox. Das Praktische: Die Matratze und das Bettzeug seien bereits drin, sagt Benjamin Wagner. Er ist aus Karlsruhe nach Hameln zum Festival gekommen. Er müsse nur noch vier Schnallen öffnen und das Zelt entfalte sich per Gasdruck ganz von alleine. Das alles dauert nur wenige Minuten, wie der Dachzelt-Fan erklärt. Alex und Tina Brekau aus Stade haben ihr Zelt dagegen auf einem Autoanhänger aufgebaut. Dort sei dann auch noch Platz für eine kleine Küche mit Gaskocher und eine Solar-Heizung, falls es mal kälter wird, sagen die beiden.

Die Dachzelter-Community umfasst Zehntausende Mitglieder

Begonnen hat alles mit einer Facebook Gruppe im Jahr 2017. Mittlerweile sei die Gruppe explosionsartig gewachsen, sagt Rebecca Becker vom Organisationsteam des Festivals. Genau könne sie es nicht sagen, wahrscheinlich seien es mehr als 40.000 Leute. Die kämen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, aus Österreich und der Schweiz - aber auch aus Holland.

