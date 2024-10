Cyberangriff legt IT-Systeme in Pflegeeinrichtungen lahm Stand: 14.10.2024 18:26 Uhr Ein Cyberangriff hat am Sonntag viele IT-Systeme der Johannisstift Diakonie lahmgelegt. Betroffen sind davon auch mehrere Pflegeeinrichtungen in der Region Hannover und im Landkreis Nienburg.

Am frühen Sonntagmorgen hätten Hacker alle zentralen Server der Johannisstift Diakonie angegriffen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Server seien durch einen sogenannten Crypto-Überfall verschlüsselt worden. Der Großteil der IT-Systeme in den Einrichtungen sei damit ausgefallen. In Niedersachsen betreibt die Johannisstift Diakonie neun Einrichtungen für Tages-, Kurz- und Langzeitpflege - in Hannover, Garbsen (Region Hannover), Rodewald und Steimbke (beide Landkreis Nienburg). Auch Pflege- und Versorgungseinrichtungen sowie Krankenhäuser in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gehören dem Betreiber.

Videos 2 Min Cyberkriminalität: Wenn Unternehmen erpresst werden Betroffen sind große und auch kleine Firmen. Das LKA Hannover rät ihnen allen, sich besser vor Cyberangriffen zu schützen. (04.10.2024) 2 Min

Versorgung durch Hackernangriff nicht gefährdet

Der Betrieb laufe in allen Einrichtungen stabil, teilte eine Sprecherin am Montag dem NDR Niedersachsen mit. "Die Versorgung an sich ist nicht gefährdet". Betroffen von der Verschlüsselung seien etwa Pflegedaten, die Personaleinsatzplanung und die Terminplanung. Darauf hätten die Einrichtungen derzeit keinen Zugriff mehr. Teilweise seien Daten vor Ort gespeichert, teils werde "mit Papier gearbeitet", so die Sprecherin. Am stärksten betroffen sind demnach die Krankenhäuser. In Einzelfällen wurden planbare Eingriffe verschoben.

Polizei ermittelt - noch keine Prognose

Nach Angaben der Sprecherin, sind Fachleute dabei, die Systeme zu analysieren. Einzelne Dateien seien bereits wieder hergestellt worden, allerdings gehe dies nur sehr langsam voran. Die Polizei sei informiert worden und habe die Ermittlungen aufgenommen. Eine Prognose, wann die IT-Systeme wieder einsatzfähig sind, konnte die Sprecherin am Montagnachmittag noch nicht abgeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.10.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Cyberkriminalität