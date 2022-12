Stand: 08.12.2022 16:24 Uhr Chris de Burgh bei Musicalpremiere in Hameln

Weltstar Chris de Burgh ist heute in Hameln zu Gast. Der irische Popsänger ("Lady in Red") besucht die Premiere des von ihm in wesentlichen Teilen mitgestalteten Musicals "Robin Hood". Am Mittag wird sich der Sänger in das Goldene Buch der Stadt eintragen und anschließend über den Weihnachtsmarkt spazieren. Samstagabend feiert das Musical "Robin Hood" im Hamelner Theater Premiere. Es wird bis zum 7. Januar insgesamt 29-mal aufgeführt.

