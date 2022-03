CDU kürt Althusmann zum Spitzenkandidaten für Landtagswahl Stand: 19.03.2022 15:02 Uhr Bei einem kleinen Parteitag hat die CDU am Sonnabend in Hannover ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl Niedersachsen gewählt. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann bekam volle Unterstützung.

Im Wahlkampf zur Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober 2022 soll Althusmann die Partei anführen. Die Abstimmung am Sonnabend fiel eindeutig aus: 100 Prozent der Delegierten stimmten für den CDU-Landesvorsitzenden. 78 stimmberechtigte Parteimitglieder waren bei der Veranstaltung, die auch online übertragen wurde, dabei.

VIDEO: Landtagswahl 2022: Kommt ein Dreier-Bündnis? (2 Min)

Althusmann: Wahlkampf ohne Pause

In seiner Rede sagte Althusmann, der keinen Gegenkandidaten hatte, er wolle im Wahlkampf auf die Menschen achten: "Die Union ist der Kümmerer", betonte er. Das Wahlkampfteam müsse in den kommenden sechs Monaten pausenlos im Einsatz sein. Schon im Vorfeld galt seine Wahl zum Spitzenkandidaten als reine Formsache. Fraglich war nur, wie stark die Unterstützung durch die eigene Partei ausfallen würde.

Spagat zwischen Wahlkampf und Ministeramt

Für Althusmann war der Parteitag mit Blick auf den Wahlkampf ein kleiner Spagat. Denn noch ist Althusmann in der Regierung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sowohl Wirtschaftsminister als auch Vize-Regierungschef.

