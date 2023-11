Stand: 13.11.2023 08:47 Uhr Bürgerentscheid in Neustadt am Rübenberge scheitert

Der zukünftige Standort der Grundschule Mandelsloh/Helstorf wird Helstorf heißen. Das geht aus dem Bürgerentscheid der Stadt Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) am Sonntag hervor. Zwar entfielen 76,73 Prozent der Stimmen für den Erhalt der Schule in Mandelsloh - doch da weniger als 20 Prozent der Stimmberechtigten zur Wahl gingen, ist der Bürgerentscheid gescheitert. Der Ortsrat Mandelsloh hatte ihn initiiert, damit die Grundschule im Ort bleibt. Der Rat der Stadt Neustadt hatte entscheiden den Schulstandort Helstorf auszubauen und Mandelsloh aufzugeben. Die Schulen an beiden Standorten zu halten, sei laut Landesschulbehörde nicht möglich.

