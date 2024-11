Stand: 22.11.2024 13:40 Uhr Bundeswehr in Bückeburg stellt neuen Kampfhubschrauber in Dienst

Der erste Hubschrauber der neuen Heeresflotte vom Typ "H145M" ist in Bückeburg im Landkreis Schaumburg eingetroffen und am Mittwoch offiziell in Betrieb genommen worden. Insgesamt erhält der Hubschrauber-Ausbildungsstandort nach Angaben der Bundeswehr 21 neue Helikopter. Airbus in Bayern baut die Kampfhubschrauber, die zum großen Teil aus dem Sondervermögen der Bundeswehr finanziert werden. 2,5 Milliarden Euro erhält das Unternehmen für diesen Auftrag nach eigenen Angaben. Bis zu 72 Hubschrauber insgesamt werden nach Angaben der Bundeswehr den Dienst aufnehmen, 21 davon sollen in Bückeburg stationiert werden.

VIDEO: Bückeburg: Erster neuer Kampfhubschrauber in Dienst gestellt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 20.11.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr