Stand: 16.05.2024 07:49 Uhr Brennender Baum fällt auf Oberleitung: Bahnverkehr gestoppt

Ein brennender Baum an der Bahnstrecke zwischen Springe (Region Hannover) und Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) hat am Mittwochabend zu einer zeitweisen Sperrung des Bahnverkehrs geführt. Der brennende Baum war in die Oberleitung gefallen, heißt es von der Feuerwehr. Auch ein Teil der Böschung habe Feuer gefangen. Die Gründe sind nicht geklärt. Damit die Feuerwehr den Brand löschen konnte, wurde die Bahnstrecke gesperrt und die Oberleitung geerdet. Der S-Bahn-Verkehr auf der Strecke war bis zum Betriebsschluss unterbrochen. Es wurden Ersatzbusse eingesetzt, sagte eine Sprecherin. Dadurch kam es zu erheblichen Verspätungen.

