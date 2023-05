Stand: 20.11.2015 21:49 Uhr Bremer Fernsehpreis für NDR Journalisten

Die Geschichte hat Wellen geschlagen - und schlägt sie immer noch. Dafür sind die NDR Journalisten Angelika Henkel und Stefan Schölermann am Freitagabend mit dem Bremer Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Ihr Beitrag "Skandal bei der Bundespolizei Hannover", der im NDR Landesprogramm Hallo Niedersachsen ausgestrahlt worden ist, wurde von der Jury in der Hansestadt prämiert. Henkel von Hallo Niedersachsen und dem trimedialen Recherchepool des Landesfunkhauses Niedersachsen sowie Schölermann von NDR Info hatten in monatelangen Recherchen aufgedeckt, dass Flüchtlinge in Polizeigewahrsam am Hauptbahnhof Hannover misshandelt wurden. In mühsamer Kleinarbeit sind sie erst Gerüchten, dann Hinweisen nachgegangen. Schließlich gelang es ihnen, das Schweigen bei der Polizei zu durchbrechen.

"Bundesweite Schlagzeilen"

Die Jury begründete ihre Entscheidung mit folgenden Worten: "Sie flüchteten vor Gewalt und Willkür nach Deutschland - und wurden hier mit Gewalt und Willkür empfangen. Sadistische Praktiken bei der Bundespolizei in Hannover gegenüber Flüchtlingen - akribisch belegt durch Fotos und Aussagen von Informanten. Aufgedeckt hat diesen Skandal nicht etwa Monitor oder Panorama, sondern ein Team von Hallo Niedersachsen und NDR Info. Die monatelange Recherche von Angelika Henkel und Stefan Schölermann machte bundesweit Schlagzeilen."

Lob vom Intendanten

Glückwünsche gab es von Dr. Arno Beyer, dem stellvertretenden NDR Intendanten und Direktor des Landesfunkhauses Niedersachsen. "Diese Kooperation von Hallo Niedersachsen und NDR Info zeigt, dass im NDR hervorragender investigativer Journalismus über Direktionsgrenzen hinweg betrieben wird. Die Autoren haben ihre Rechercheergebnisse für Fernsehen, Radio und Online überzeugend aufbereitet.

Den Bremer Fernsehpreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Er gilt bis heute als maßgebliche Auszeichnung für regionale Fernsehprogramme im deutschsprachigen Raum. Radio Bremen organisiert den Wettbewerb der Fernsehregionalprogramme im Auftrag der ARD.