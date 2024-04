Stand: 07.04.2024 08:34 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus: Polizist rettet Seniorin aus Wohnung

Ein Polizist hat in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) eine Seniorin aus ihrer Wohnung in einem verrauchten Mehrfamilienhaus gerettet. Laut Polizei war in der Nacht zu Sonntag in einer benachbarten Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Während die anderen Bewohner das Haus selbst verlassen konnten, brachte der Polizist die 79 Jahre alte Frau den Angaben zufolge aus ihrer Wohnung. Die beiden sowie die 81-jährige Frau, in deren Wohnung der Brand ausbrach, kamen mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Feuer demnach löschen. Brandursache sowie Schadenshöhe sind noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min