Stand: 22.08.2024 08:59 Uhr Brand in Hildesheim: Haus von Familie vorerst unbewohnbar

Nach einem Schlafzimmerbrand in Hildesheim ist eine Doppelhaushaushälfte vorerst unbewohnbar. Ein Rauchmelder hatte am Mittwochabend im Stadtteil Himmelsthür die Bewohner gewarnt, teilte die Feuerwehr Hildesheim mit. Die Familie folgte dem Rauchgeruch ins Schlafzimmer - dort stand ein mobiles Klimagerät in Flammen. Der Vater versuchte vergeblich, den Brand selbst mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Als ihm die Feuerwehr zu Hilfe kam, sei das Obergeschoss bereits stark verraucht gewesen. Der Familienvater ist laut Feuerwehr unverletzt - die Wohnung sei nun aber bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.08.2024 | 06:30 Uhr