Brand im Michaeliskloster: Experten sollen Schaden untersuchen

Stand: 30.08.2023 21:10 Uhr

Nach einem Brand in einer Kapelle am Michaeliskloster in Hildesheim sollen Experten nun den genauen Schaden ermitteln. Die Polizei schätzte die Schadenssumme zunächst auf einen sechsstelligen Betrag.