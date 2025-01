Stand: 30.01.2025 09:50 Uhr Brände im Landkreis Nienburg: Verdächtiger festgenommen

Die Polizei hat nach dem Brand von rund 120 Strohballen auf einem Feld im Landkreis Nienburg einen Verdächtigen festgenommen. Der 54-Jährige soll das Feuer den Angaben der Polizei zufolge in der Nacht zu Sonntag in Rohrsen vorsätzlich gelegt haben. Daraufhin wurden seine Wohnung durchsucht und Beweismittel beschlagnahmt, heißt es von der Staatsanwaltschaft Verden. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass der Festgenommene auch für Brände in der Ortschaft Sonnenborstel (Landkreis Nienburg/Weser) und der Umgebung verantwortlich sein könnte. Dort hatten zwischen 2022 und 2024 immer wieder Strohballen und landwirtschaftliche Geräte gebrannt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf einen fünfstelligen Betrag.

