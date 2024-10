Bolzum: Der beste Dorfladen des Jahres 2024 ist in Niedersachsen Stand: 23.10.2024 16:52 Uhr Jedes Jahr werden besondere Dorfläden in Deutschland ausgezeichnet. 2024 geht der Preis nach Bolzum in der Region Hannover. Dort haben die Bürger einen nachhaltigen Dorfladen gegründet.

DerDorfladen in Bolzum (Region Hannover) wurde 2015 als Bürgerinitiative gegründet. Die Dorfbewohner haben den Laden finanziert, arbeiten nun ehrenamtlich dort, gehen einkaufen und nutzen ihn als Begegnungsort. Nun wird der Laden für seinen Einsatz für eine nachhaltige Dorfversorgung ausgezeichnet.

Bevor der Laden eröffnet wurde, schlossen nach und nach der Supermarkt, der örtliche Schreibwarenladen, die Post, die Bank und der Bäcker in Bolzum. Um dem Sterben in dem 1.300 Einwohner Ort etwas entgegenzusetzen, eröffneten die Bürgerinnen und Bürger den Dorfladen. "Unser Laden steht er für eine "nachhaltige und lebendige Dorfentwicklung", sagt Geschäftsführerin Michaela Oldeweme. Vorrangig werden demnach frische Produkte von regionalen Erzeugern und lokalen Produzenten angeboten. In die Regale kommen Bio-Produkte, aber auch günstige Eigenmarken aus dem Großhandel. Mit einem Café ist der Laden außerdem zu einem Ort der Begegnung geworden.

Preisverleihung und Programm des Festes

Der Preis "Bester Dorfladen des Jahres 2024" wird am Samstag vom Verein "Die DORFbegegnungsLÄDEN in Deutschland" verliehen. Auf dem Programm stehen auch ein Familienfest und ein Konzert.

