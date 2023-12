Einkaufen auf dem Land: "Tante Enso"-Laden öffnet in Neu Darchau Stand: 20.12.2023 09:27 Uhr In Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat am Dienstag ein "Tante-Enso"-Laden eröffnet. Die modernen Mini-Supermärkte sollen den Menschen auf dem Land ein attraktives Einkaufsangebot bieten.

Ende 2022 hatte der einzige Supermarkt in Neu Darchau geschlossen. Mit dem neuen "Tante-Enso"-Laden können Einwohnerinnen und Einwohner nun wieder vor Ort einkaufen - und das rund um die Uhr. Eine Kundenkarte öffnet die Tür, wenn der Laden nicht mit Personal besetzt ist, und dient gleichzeitig als Bezahlkarte.

18 "Tante-Enso"-Läden in Niedersachsen

2019 öffnete in Blender (Landkreis Verden) der erste "Tante Enso"-Laden, mittlerweile gibt es 18 der Dorfläden in Niedersachsen. Die modernen Tante-Emma-Läden sind genossenschaftlich organisiert: Einwohnerinnen und Einwohner müssen eine bestimmte Anzahl von Anteilen kaufen. Voraussetzung ist außerdem, dass die Orte zwischen 1.000 und 3.000 Einwohner haben und der nächste Supermarkt mindestens sechs Kilometer entfernt ist. Auch in Siedenburg (Landkreis Diepholz) eröffnet am Donnerstag ein "Tante-Enso"-Laden, in 15 weiteren niedersächsischen Dörfern sind die Mini-Supermärkte in Planung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.12.2023 | 06:30 Uhr