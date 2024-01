Blitz-Erfolg: Polizei identifiziert EC-Kartendiebe aus Langenhagen Stand: 12.01.2024 17:05 Uhr Die Polizei Hannover hat zwei mutmaßliche EC-Kartendiebe aus Langenhagen identifiziert. Dies gelang nur wenige Minuten, nachdem die Polizei ein Fahndungsbild der beiden Männer herausgegeben hatte.

Der Blitz-Erfolg gelang deshalb, weil andere Polizisten zuvor schon "amtliche Bekanntschaft" mit den beiden Männern gemacht hatten und sie wiedererkannten, wie die Polizei Hannover am Donnerstag mitteilte. Die Männer stehen im Verdacht, Anfang Juni 2023 einem 84-Jährigen in Langenhagen die EC-Karte gestohlen und damit in Geschäften bezahlt sowie Geld an Automaten in Langenhagen, Laatzen und Hannover abgehoben zu haben. "Um die weiteren Ermittlungen und deren Erfolg nicht zu gefährden" wollte ein Polizeisprecher auf Anfrage des NDR Niedersachsen keine Angaben dazu machen, ob die Männer bereits vorläufig festgenommen und zu den Vorwürfen befragt wurden.

Polizei verteilte Fotos zuvor intern

Warum die Polizisten die Männer in diesem Fall erst nach Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung erkannten, wusste der Polizeisprecher nicht. Fotos für die Öffentlichkeitsfahndung werden seinen Angaben zufolge zuvor intern verteilt. Seien Kollegen krank oder im Urlaub könne es jedoch sein, dass sie die interne Fahndung nicht vor Herausgabe de Öffentlichkeitsfahndung sehen. "Umso erfreulicher aber, dass genau die 'richtigen' Kolleg*innen die Fotos im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung nun wahrgenommen haben", teilte der Sprecher mit.

