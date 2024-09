Stand: 09.09.2024 11:23 Uhr Blindgängerverdacht: Hannover-Bothfeld Ende September gesperrt

Die Feuerwehr Hannover sperrt am 28. September einen Bereich im Stadtteil Bothfeld ab, um einen möglichen Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg zu untersuchen. Der Verdacht ist nach Angaben der Feuerwehr bei vorbereitenden Maßnahmen für Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne aufgekommen. Es sei für die weitere Untersuchung und eine mögliche Entschärfung erforderlich, die Anwohner im Umkreis von einem Kilometer zu evakuieren. Davon betroffen seien 8.700 Bürger in Hannover. Diese können laut Feuerwehr voraussichtlich im Verlauf des späteren Tages in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Übersicht des evakuierten Bereichs hat die Feuerwehr Hannover veröffentlicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover