Bibliotheken in Niedersachsen: Experten diskutieren über Zukunft

Anlässlich des Niedersächsischen Bibliothekstages diskutieren Experten aus Deutschland und der Schweiz am Freitag in Hannover in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek mit Kulturpolitikern über die Zukunft der Bibliotheken. Der Tag steht unter dem Motto "Bibliotheken geben Raum - Bibliotheken Raum geben". Bibliotheken sollen als Orte für Wissen, Austausch und Kreativität gefördert werden, heißt es vom Deutschen Bibliotheksverband. Workshops und Vorträge greifen aktuelle Themen wie künstliche Intelligenz und das Konzept hybrider Bibliotheken auf, das digitale und analoge Angebote verbindet. Bereits am Donnerstagabend las der Autor Ilija Trojanow aus "Tausend und ein Morgen". Am Freitag gibt es eine Lesung mit Deniz Utlu aus "Vaters Meer".

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover