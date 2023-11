Stand: 04.11.2023 15:00 Uhr Bewohner der Ukraine mit Leibniz-Ring-Hannover geehrt

Die Menschen der Ukraine sind am Freitag mit dem Leibniz-Ring-Hannover ausgezeichnet worden. Ukraines Botschafter Oleksii Makeiev nahm die Auszeichnung stellvertretend entgegen. Die Ehrung gelte dem "heldenhaften Kampf, grenzenlosen Mut und unerschrockenen Einsatz für die Verteidigung der Freiheit und Demokratie", teilte der Presse Club Hannover als Veranstalter mit. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hielt am Abend die Laudatio. Die Ukrainerin Maria Nikonova erzählte zudem von ihrer Flucht kurz nach Beginn des Angriffs Russland. Laut Presse Club übergibt Botschafter Makeiev die 15.000 Euro Preisgeld an den Ukrainischen Verein in Niedersachsen. Der Verein unterstützt die ukrainische Gemeinschaft in der Region Hannover und organisiert Hilfsprojekte für die Ukraine. Die Auszeichnung sollte ursprünglich im vergangenen Jahr übergeben werden, aus verschiedenen Gründen wurde die Verleihung verschoben.

