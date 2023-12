Stand: 10.12.2023 15:09 Uhr Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle und erbeutet Bargeld

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend eine Tankstelle im hannoverschen Stadtteil List überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohte der Mann einen Mitarbeiter mit einem Messer. Als der Täter den Verkaufsraum verlassen wollte, kam es zu einem Gerangel mit dem 29-jährigen Kassierer und zwei Zeugen. Dabei sei der Kassierer durch das Messer leicht verletzt worden. Der Täter konnte zu Fuß mit der Beute fliehen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 20.25 Uhr auf der Tankstelle an der Ferdinand-Wallbrecht-Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat geben können, sich zu melden. Der Täter wird als circa 20 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß beschrieben. Er soll eine Einkaufstasche mit schwarzen Punkten mitgeführt haben. Das Messer könnte einen orange-weißen Griff haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

