Stand: 23.09.2024 12:04 Uhr Bewaffneter Mann überfällt Fast-Food-Restaurant in Hildesheim

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend offenbar einen Mitarbeiter eines Fast-Food-Restaurants in Hildesheim mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Nach Angaben der Polizei gab der Mitarbeiter dem maskierten Täter daraufhin die Tageseinnahmen des Restaurants in der Drispenstedter Straße. Mit der Beute flüchtete der Täter demnach in unbekannte Richtung. Die Polizei sei kurz nach dem Überfall alarmiert worden und und habe mit allen verfügbaren Kräften nach dem Unbekannten gefahndet, hieß es. Die Beamten hätten den Täter allerdings nicht fassen können. Der Mann wird als etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll einen weiß- oder hellgrau-schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Turnschuhe getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim