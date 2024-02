Stand: 22.02.2024 06:17 Uhr Betrunkene Frau verursacht tödlichen Unfall bei Wietze

Eine offenbar betrunkene Autofahrerin hat zwischen Wietze-Hornbostel und Südwinsen (Landkreis Celle) einen tödlichen Unfall verursacht. Die 42-jährige Frau hatte nach Angaben der Polizei am Mittwochabend auf der Kreisstraße 4 die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Motorradfahrer zusammen. Der 36 Jahre alte Mann wurde dabei tödlich verletzt. Bei der Frau wurde im Anschluss ein Atemalkoholwert von knapp zwei Promille gemessen. Die Straße zwischen Hornbostel und Südwinsen musste für die Aufräumarbeiten bis in die Nacht gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.02.2024 | 08:30 Uhr