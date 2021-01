Stand: 22.01.2021 08:13 Uhr Betrugsprozess in Hildesheim: Aussage von Ex-Pastor erwartet

Im Prozess gegen einen früheren Pastor soll heute vor dem Landgericht Hildesheim der Angeklagte aussagen. Der 61-Jährige muss sich wegen gewerbsmäßigen Betruges und Urkundenfälschung verantworten. Um an Geld zu kommen, soll er in mehr als 160 Fällen gefälschte oder fingierte Belege beim Kirchenamt eingereicht und so rund 52.000 Euro erbeutet haben. Der Mann leitete eine Kirchengemeinde in Eime im Landkreis Hildesheim.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.01.2021 | 07:30 Uhr