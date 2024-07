Stand: 03.07.2024 15:18 Uhr Bei Hannover: Durchtrenntes Kabel behindert S-Bahnen

Auf der S-Bahnlinie S2 durch Hannover müssen Passagiere mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Auslöser war ein beschädigtes Signalkabel, das bei Bauarbeiten in Neustadt am Rübenberge getroffen wurde. Das teilte die S-Bahn Hannover am Dienstag mit und richtete einen Busnotverkehr zwischen Wunstorf (Region Hannover) und Nienburg (Landkreis Nienburg/Weser) ein. Wann die Störung behoben ist, ist nach Angaben einer S-Bahn-Sprecherin noch unklar.

