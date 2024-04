Stand: 04.04.2024 13:09 Uhr Bauarbeiten: Metronom zwischen Hannover und Alfeld fährt nicht

Am Wochenende müssen sich Fahrgäste des Bahnunternehmens metronom auf der Strecke Hannover-Alfeld-Göttingen auf Einschränkungen einstellen. Die Leit- und Sicherungstechnik werde instandgesetzt, teilte die Eisenbahngesellschaft am Donnerstag mit. Von Samstag, 0 Uhr, bis Montag, 2 Uhr, fahren daher zwischen Hannover Hbf und Alfeld keine Züge. Stattdessen werden Busse eingesetzt, hieß es. Zwischen Alfeld und Göttingen fährt der metronom zudem teils zu abweichenden Zeiten. Fahrgäste sollen sich rechtzeitig vor Fahrtantritt informieren. Die Busse des Schienenersatzverkehrs fahren den Angaben zufolge an folgenden Haltestellen ab:

Hannover: ZOB Rundestraße

Sarstedt: Bahnhofstraße Haltestelle Linie 201

Nordstemmen: Bahnhofsvorplatz

Elze: Bahnhofsvorplatz

Banteln: vor dem Bahnhofsgebäude Haltestelle RVHI Linie 67

Alfeld: Busbahnhof Bussteig B

