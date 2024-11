Stand: 01.11.2024 15:31 Uhr Bargeld im Briefkasten der Polizei: Wem gehört das Geld?

Die Polizei sucht eine unbekannte Person, die Bargeld in den Briefkasten des Kommissariats in Springe (Region Hannover) geworfen hat. Da der Zweck der Zahlung den Beamten bisher nicht ersichtlich ist, wird die Eigentümerin oder der Eigentümer gebeten, sich persönlich bei der Polizei zu melden, heißt es. Die Beamten machen bewusst keine Angabe über die Höhe des Betrags oder zum Zeitpunkt, wann das Geld im Briefkasten gelandet ist. So wisse nur die richtige Person davon und die Beamten könnten das Geld zurückgeben. Sollte sich kein Eigentümer melden oder das Geld nicht zugeordnet werden können, wird die Polizei das Geld an das Fundbüro der Stadt Springe weiterleiten. Denn behalten darf es die Polizei nach eigenen Angaben nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min