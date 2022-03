Stand: 17.03.2022 11:55 Uhr Neustadt: Balneon veranstaltet Schwimmmarathon für Ukraine

Das Schwimmbad Balneon in Neustadt am Rübenberge will mit einem Spendenmarathon Geld für die Ukraine sammeln. Das Ziel: Die Teilnehmenden sollen am 26. März insgesamt 1.000 Kilometer schwimmen. Dann sollen bereits eingesammelte 2.500 Euro verdoppelt werden. Die Kilometerzahl ergibt sich aus der Luftlinie zwischen dem Schwimmbad und der Westukraine. Das Geld geht dann an das Deutsche Rote Kreuz für das Projekt "Humanitäre Hilfe für die Ukraine". Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

